«У меня не раскрывается правая рука»: сестра Тимати рассказала о своей особенности

В российских СМИ стали появляться всевозможные домыслы относительно здоровья 16-летней девушки. Видимо, устав от этого, Анна решила сама откровенно рассказать, что же с ней не так.

«Думала-думала и решила все-таки написать этот пост. Перечитала большое количество теорий о моем физическом здоровье в Сети и откровенно посмеялась. Скажу сразу – со мной все в порядке. Я никогда ни от кого не скрывала, что у меня не раскрывается правая рука. Для меня это не было и не будет проблемой. Ведь то, как срослись мои сухожилия, не должно определять то, кем я являюсь», – написала Анна.

Анна Юнусова (слева) ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

«Это мой маленький шарм, и жизнь наряду со всеми моими родными и близкими научила любить мою руку. Остальные диагнозы, поставленные комментаторами, являются недостоверными. Моя же сутулость проявляется лишь тогда, когда я волнуюсь, а на балу этого не делать было невозможно. А вообще все мы (подростки) угловатые, и надо уметь над этим смеяться. Во мне нет ничего того, что я бы хотела поменять. А дорогостоящее лечение нужно не мне, а тем, кому в голову взбрели все мои диагнозы», – заключила девушка.