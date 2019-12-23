«Я почувствовала себя красивой»: порномодель откровенно о секретах своей профессии

По мнению модели, многие мужчины до сих пор не верят, что девушка добровольно может пойти в порноиндустрию.

Больше половины перформеров, которые снимаются в категории «лесби», им даже не нравятся другие девушки, но идут туда, потому что им платят больше, чем за соло,

– рассказывает она.

Лжиа откровенно призналась, что ей не нравится сниматься с такими коллегами. С мужчинами все иначе – там сразу чувствуешь симпатию. Но такие моменты могут быть в любой работе, речь не только о порно. У самой девушки опыт очень положительный. Она понимает, что обмануть могут в любом бизнесе.

Данила объясняет, что корень зла в том, что в России проституция запрещена, поэтому девушки не защищены законом. Такая же проблема и с порнобизнесом.

Лиссу никто не принуждал приходить в порно. Когда красавице исполнилось 18 лет, она сама зарегистрировалась на веб-ресурсе. Как признается Джиа, ей было просто интересно узнать, что там происходит.

Я была очень скромной и стеснительной девочкой. В этот день я впервые почувствовала себя красивой. Я загорелась и поняла, что это мое,

– отмечает Лисса.

Так девушка продолжала свои эротические эфиры еще 2-3 года. Потом она согласилась на откровенную фотосессию. Далее ее начали приглашать сниматься в Европу, где она и встретила своего агента. Если говорить о контракте, то она может сниматься только для студии Blacked.

Лисса рассказала, что скоро у нее закончится эксклюзивный контракт. Она думает, что не будет его продлевать, а займется съемкой сама. Эксклюзивный контракт позволяет девушке не сниматься так много, как другие. По ее словам, она бережет свою сексуальную энергию, чтобы максимально выложиться на съемках. Но у каждого порноактера свои секреты, как сохранить возбуждение в кадре и добиться того, чтобы эрекция держалась как можно дольше.

Тем не менее Джиа признается, что в порно она может получать такой секс, который бы у нее не был никогда в жизни.

Я там плыву по водопаду. Выныриваю, начинаю сосать. Когда бы у меня такое было?

– говорит она.

Лисса рассказала, что пришла в порно после расставания с парнем. Ее бывший молодой человек ушел в буддийские монахи. Для нее эта новость стала шоком. Сейчас молодые люди не общаются, но расстались они на дружеской ноте.

Ведущий также обсудил с моделью всевозможные фетиши, которые существуют в этой индустрии. Оказалось, что не все так просто. Это выходит за рамки стандартных категорий, которые доступны на порносайтах. Кроме того, ресурс PornoHub используют для интеграции рекламы. Есть компании, которые заказывают на этом сайте рекламу для своего продукта.