Новый год без салюта: так решили не только в Эстонии, но подумывают и в Латвии

Напомним, в Пярну решили, что салют – это деньги на ветер, к тому же это опасно для животных и природы. Поэтому 2020 год этот город встретит без взрывов пиротехники, а сэкономленные 4000 евро потратит на другие украшения.

В латвийской Сигулде тоже призадумались – здесь в Новогоднюю ночь на привокзальной площади собираются несколько тысяч жителей. Они приходят на салют, но самоуправление уже обдумывает, как бы впредь встречать Новый год иначе. Возможно, в этом году это будет последний городской салют.

«Это большой вызов, найти что-то равноценное тому чувству, которое возникает, когда видишь ракеты в воздухе. Это так красиво и захватывающе. Потерять это времяпрепровождение вместе мы не хотим», – рассказал председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс.

В качестве возможной альтернативы прозвучало лазерное и световое шоу. В то же время есть одно но – на салют обычно тратят 4000 евро, а такое шоу обошлось бы еще дороже.

Когда самоуправление получит конкретное предложение по такому шоу, пройдет опрос населения, и каждый сможет высказать свое мнение, подытожил Митревицс.

В Лиепае и Даугавпилсе пока о конкретных шагах не думают – в этих городах на салют тратят около 10 000 евро.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш высказался, что идея отказаться от городского салюта ему симпатична, но окончательное решение необходимо принимать, выслушав мнение жителей, ведь самоуправление работает на их благо.

Председатель Лиепайской городской думы Янис Вилнитис рассуждал так: «Это как с шампанским – пить или не пить. Если это несет радость, то бокал шампанского очень подходит для празднования Нового года. Так и с салютом – если салют несет радость, это важно. Мы ищем альтернативу – что было бы, если бы мы заменили салют лазерным шоу – красивым, заметным?

Во-первых, это дороже. Во-вторых, снова те же ограничения – при большом ветре его нельзя устраивать",

– добавил он.

Отметим, что ветер для Лиепаи – настоящая проблема, как известно, в том году город остался без салюта именно по причине ветреной погоды.

А что же Рига? Как рассказал мэр столицы Олег Буров:

«Нам однозначно следовало бы спросить мнение рижан. Поэтому у нас есть регулярные опросы, в которых мы спрашиваем рижан по разным вопросам. И я думаю, что нам следовало бы спросить о необходимости праздничного салюта. Может, вместо этого можно делать что-то другое».

Тем временем, провожая этот год, еще можно сходить на салют в тех городах Латвии, в которых он традиционно проходит.