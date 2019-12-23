Пн, 23.12.2019
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Любители курицы, читайте внимательно! Названы дни, когда рестораны KFC в Таллинне будут закрыты

ФОТО: KFC.ee

Любителей хрустящей курочки из ресторанов быстрого питания KFC ждет неприятный сюрприз, не все дни в этом году заведения в Таллинне будут открыты. Появился график работы ресторанов в праздничные дни. 

25 декабря и 1 января жителям Эстонии придется есть наготовленные салаты и другие блюда, так как в эти дни ни один ресторан KFC в Таллинне работать не будет. Всего сейчас в столице два заведения, оба располагаются в торговых центрах - Кристийне и Юлемисте. 24 и 26 декабря рестораны работают по сокращенному графику, это же касается и 31 декабря. Подробнее с часами работы можно ознакомиться ниже:

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