Любители курицы, читайте внимательно! Названы дни, когда рестораны KFC в Таллинне будут закрыты

25 декабря и 1 января жителям Эстонии придется есть наготовленные салаты и другие блюда, так как в эти дни ни один ресторан KFC в Таллинне работать не будет. Всего сейчас в столице два заведения, оба располагаются в торговых центрах - Кристийне и Юлемисте. 24 и 26 декабря рестораны работают по сокращенному графику, это же касается и 31 декабря. Подробнее с часами работы можно ознакомиться ниже: