Раскрыт простой способ проверить алкоголь с помощью зажигалки

В преддверии новогодних праздников увеличивается спрос на алкоголь, но не всегда можно быть уверенным в том, что покупаешь оригинал. Особенно, если гонишься за дешевизной. Многие отправляются через границу за алкоголем в Россию. Но в таком случае возрастает риск нарваться на подделку. Как проверить качество?