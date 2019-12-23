Раскрыт простой способ проверить алкоголь с помощью зажигалки

В преддверии новогодних праздников увеличивается спрос на алкоголь, но не всегда можно быть уверенным в том, что покупаешь оригинал. Особенно, если гонишься за дешевизной. Многие отправляются через границу за алкоголем в Россию. Но в таком случае возрастает риск нарваться на подделку. Как проверить качество?
Проверить качество крепких напитков можно при помощи обыкновенной зажигалки, рассказал агентству «Москва» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
- Проверить качество крепкого алкоголя в домашних условиях легко. Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а вот если пламя зеленое — это метиловый спирт, пить который категорически нельзя, — сказал эксперт.
Павел Шапкин уточнил, что данную процедуру надо проводить строго перед употреблением спиртного, поскольку эксперименты с огнем в состоянии алкогольного опьянения могут быть опасны.
Специалист добавил, что наибольший риск приобрести подделку у тех, кто предпочитает элитные виски, коньяк, ром и дорогую водку. Особенно если стоимость одной бутылки не превышает полторы тысячи рублей (около 20 евро). По словам Шапкина, российский Интернет наполнен объявлениями о продаже пустых бутылок известных элитных марок спиртного. Так что будьте бдительны!