НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ ⟩ Семилетнего мальчика признали «Ребенком года»

«Я считаю, для собак очень важно, что я даю им лучший шанс найти подходящий дом, — говорит Роман. — Я считаю, что многие другие дети тоже должны поступать так же».

Роман основал организацию Project Freedom Ride, которая спасает собак из техасских приютов, где их ждёт усыпление, и находит для всех дома.

За это Роману и его семье устроили поездку в Нью-Йорк, где он выступил с речью о своей организации и желании помогать собакам.

Он рассказал, что начал делать добрые дела еще в три года, когда попросил друзей и близких не дарить ему на четырёхлетие подарки, а пожертвовать деньги на спасение собак.

Его мама Дженнифер Макконн во всем поддерживала сына, и в декабре 2016 года они перевезли 31 собаку из Техаса в Вашингтон.

Первый пес, которого я четко помню, был в Вашингтоне. Его звали Салливан, а мы его называли сокращенно — Салли, он был миляга. Это был большой американский бульдог. Мама говорила, что он размером с жеребца, такой он был огромный!

— рассказал Роман.

Роман с мамой нашли Салли новый дом — и с тех пор повторили свой успех с сотнями других собак.