По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина

Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях. Мария ведет закрытый Instagram после того, как случился скандал с ее участием. Девушка ведет достаточно роскошный образ жизни: носит дорогие украшения, посещает рестораны и приобретает шикарные вещи. Внучка Ельцина даже посмела раскритиковать других русских. «Ты никто!» — так ответила Юмашева комментаторам ее снимков.

Девушка всю жизнь живет за границей, а родилась в 2002 году в Лондоне. Как говорила ее мама Татьяна, Маша с рождения говорит на иностранных языках. Однако у родителей было не так много времени, чтобы заниматься воспитанием девочки. «Мама все время куда-то едет на машине, все время с кем-то встречается. А папа вообще поздно приходит с работы, потом играет в теннис», — говорила Маша.

В Instagram Смолова девушка оставляет смайлики в виде перчиков, а молодой человек на них реагирует: «Ты повторяешься».