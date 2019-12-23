Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

— В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта, назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному, — сказала Соломатина.

Диетолог считает, что любую лечебную минеральную воду не стоит употреблять без специального назначения врача. По ее словам, «попробовать» можно, а вот «употребляя на постоянной основе», можно, наоборот, приобрести заболевания.

Столовая минеральная вода также может негативно повлиять на организм человека, но не из-за солей, а из-за газа.

— Он раздражает слизистую, и, если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом, — заключила Соломатина.