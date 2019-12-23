Нюша раскрыла имя годовалой дочки, и все до последнего надеялись, что это шутка

В ноябре прошлого года Нюша впервые стала мамой — певица родила дочь Игорю Сивову. Все это время артистка наслаждалась материнством и с удовольствием делилась фотографиями наследницы. Правда, до недавнего времени скрывала лицо и имя малышки, рассказывает «Стархит».
«Мы долго думали над именем. Изучали, читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером. Я верю, что это влияет на судьбу. Не хотели называть в честь бабушки, прабабушки», — ранее признавалась артистка.
И вот, наконец, Нюша перестала скрывать имя девочки. «Знакомьтесь, моя дочь — Симба», — заявила она в интервью одному из глянцевых журналов.
Фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на отца, а вот имя ребенка не всем пришлось по душе. «Симба Игоревна? Да, тяжеловато девочке в школе будет»; «Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга»; «Дочь похожа на Игоря, но понятно теперь почему держали имя в секрете!» — эмоционально отреагировали подписчики.
Впрочем, судя по всему, настоящее имя девочки — Серафима. А Симбой ее ласково называют любящие родители — именно так рассудили пользователи Instagram.
Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. Молодожены устроили грандиозное торжество на Мальдивских островах. Диджеем на празднике выступила Пэрис Хилтон, а партнером невесты по танцам стал Леонардо Ди Каприо. Через год на свет появилась Симба. По словам певицы, она некоторое время скрывала от 39-летнего политика интересное положение. «Когда я узнала, что у нас в семье намечается прибавление, то решила сразу не говорить. Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там», — делилась знаменитость.