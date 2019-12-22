Дорогая сумка Louis Vuitton и квартира: подарки домработницам от Аллы Пугачевой

70-летняя Алла Пугачева неоднократно заявляла, что не скучает по гастрольной деятельности. Сейчас на первом месте в списке приоритетов Примадонны стоит семья. Певица хочет как можно больше времени проводить с детьми и мужем. Однако уделить должное внимание шестилетним Гарри и Лизе трудно. По словам Аллы Борисовны, наследники растут очень активными.