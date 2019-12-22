Дорогая сумка Louis Vuitton и квартира: подарки домработницам от Аллы Пугачевой

Помощники по дому стали для Аллы Борисовной частью семьи. Пугачева осыпает трудящихся в ее особняке дорогостоящими подарками. Также артистка легко находит общий язык с нянями, которым с радостью доверяет наследников, пишет «Стархит».
70-летняя Алла Пугачева неоднократно заявляла, что не скучает по гастрольной деятельности. Сейчас на первом месте в списке приоритетов Примадонны стоит семья. Певица хочет как можно больше времени проводить с детьми и мужем. Однако уделить должное внимание шестилетним Гарри и Лизе трудно. По словам Аллы Борисовны, наследники растут очень активными.
С воспитанием детей Алле Борисовне помогают няни. К слову, у Гарри и Лизы отдельные комнаты, поэтому спать детей укладывают разные помощницы. Как уверяют домработницы, Примадонна всегда вежливо общается с персоналом. Более того, она приглашает их на семейные праздники и дарит подарки.
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