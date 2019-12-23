Пн, 23.12.2019
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Фото звезды «Орла и Решки» без белья смутило фанатов

В то время как одна часть пользователей наслаждалась видом соблазнительных форм ведущей, вторая всерьез забеспокоилась о здоровье девушки, передает Пятый канал.

Звезда «Орла и Решки» устроила фотосессию без белья. Новые фото Алина Астровская опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре девушка позирует на фоне тропического пейзажа и хмурого затянутого тучами неба. На Алине тонкие капроновые колготы, надетые поверх серебристого боди с имитацией татуировок на рукавах. Через плотно прилегающую ткань наряда хорошо видно, что бюстгальтер Астровская надевать не стала.

На одном из снимков телеведущая позирует с поднятыми вверх руками — облегающее боди четко очерчивает не только соблазнительные формы девушки, но и выпирающие ребра. Такое проявление худобы всерьез смутило фанатов.

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