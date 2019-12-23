Новогоднее фото с детьми Безрукова заставило фанатов растаять

Сергей Безруков показал предновогоднее фото своих детей. Атмосферный кадр с малышами растрогал подписчиков актера в Instagram, пишет Пятый канал.

В кадре трехлетняя Мария и годовалый Степан смотрят в окно, рама которого украшена праздничными гирляндами и искусственными растениями — скорее всего, омелой. На девочке светлый свитер с разноцветными узорами, на мальчике — серая водолазка. Малыш вытянул вперед ручку, что-то показывая сестре за окном.