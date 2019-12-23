Пн, 23.12.2019
Скорее узнайте, какое супершоу готовит Таллинн в новогоднюю ночь для жителей и гостей столицы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Новогоднее фото с детьми Безрукова заставило фанатов растаять

Сергей Безруков

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Сосредоточенное наблюдение малышей за происходящим за окном вызвало у пользователей волну умиления.

Сергей Безруков показал предновогоднее фото своих детей. Атмосферный кадр с малышами растрогал подписчиков актера в Instagram, пишет Пятый канал.

В кадре трехлетняя Мария и годовалый Степан смотрят в окно, рама которого украшена праздничными гирляндами и искусственными растениями — скорее всего, омелой. На девочке светлый свитер с разноцветными узорами, на мальчике — серая водолазка. Малыш вытянул вперед ручку, что-то показывая сестре за окном.

«Скоро, скоро Новый год! Настроение праздничное. И еще… Хотим снега-а-а-а!» — подписал кадр Безруков.

Дети Сергея Безрукова

ФОТО: Instagram

Очаровательные малыши тронули сердца фолловеров актера в социальной сети. Пользователи наперебой принялись расхваливать наследников звезды.

НАВЕРХ