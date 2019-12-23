Медики рассказали, сколько половых актов в месяц нужно совершать мужчине, чтобы избежать рака простаты

Мужчинам необходимо совершать не менее 21-го полового акта в месяц, чтобы избежать возникновения рака простаты. Такое заявление сделал российский уролог-онколог Дмитрий Ильин, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Санкт-Петербурга.
«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», - цитирует «ЮгПресса» специалиста.
По словам уролога-онколога, чтобы убедиться в отсутствии рисков заболеть рака простаты, мужчинам старше 40 лет необходимо регулярно проходить диагностику, а мужчинам старше 50 лет — сдавать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и делать УЗИ.
В качестве профилактики этого страшного заболевания врачи советуют полностью отказаться от курения, минимизировать употребление алкоголя, наладить правильное питание и активно заниматься спортом. Все это значительно снизит риски.