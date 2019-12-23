Медики рассказали, сколько половых актов в месяц нужно совершать мужчине, чтобы избежать рака простаты

«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», - цитирует «ЮгПресса» специалиста.

По словам уролога-онколога, чтобы убедиться в отсутствии рисков заболеть рака простаты, мужчинам старше 40 лет необходимо регулярно проходить диагностику, а мужчинам старше 50 лет — сдавать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и делать УЗИ.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день рак простаты является самым распространенным среди сильной половины человечества. При этом, как правило, рак простаты выявляется медиками уже на поздних стадиях, когда не исключена вероятность летального исхода болезни.