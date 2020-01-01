Зеркальный 2020 год: что говорят нумерологи о магии чисел

Нумерологический расчет может рассказать о многом, в том числе предостеречь каждого из нас. Зеркальная дата 2020 в нумерологии называется ангельской. О том, что произойдет в 2020 високосном году, расскажут нумерологи.
Числа сопровождают каждого из нас, и не только личная дата рождения может рассказать о судьбе, характере и способностях человека. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с нумерологией наступающего 2020 года, чтобы заранее узнать о значимых событиях и подготовиться к ним заранее.
Год Белой Металлической Крысы не обещает быть спокойным, но и называть его опасным вряд ли стоит. В 2020 году многое будет зависеть от поступков и личного настроя, а значит, любую опасность можно будет если не предотвратить, то свести риски к минимуму. Нумерологический расчет поможет понять, насколько опасными или счастливыми будут события нового года.
Чтобы понять, какая цифра будет влиять на нас в следующем году, нужно сложить все цифры года: 2020 = 2+0+2+0 = 4. Именно это число будет влиять на все сферы жизни, и его можно сделать талисманом удачи.
Особенности зеркального 2020 года
Четверка, под эгидой которой будет проходить Новый 2020 год, будет влиять на все сферы жизни. Это число указывает на стабильность и процветание, однако достичь их наскоком будет невозможно. В новом году нумерологи рекомендуют чаще обращать внимание на случайные события, которые при детальном рассмотрении будут складываться в знаки. Благодаря внимательности и интуиции будет проще предусмотреть неприятности и исправить ситуацию до того момента, когда она станет критической.
Карьерный рост в новом году нельзя назвать стремительным. нумерологи обращают внимание на то, что спешка будет губительной, как и главенство иллюзий. Наступающая зеркальная дата не терпит обмана, и вместе с Белой Крысой влияние числа призывает к ответственности и взвешенным поступкам. Планомерная и кропотливая работа шаг за шагом приблизит к заветной мечте.
В плане финансов год обещает быть стабильным, но также неторопливым. В 2020 лучше всего дела будут обстоять со вкладами и покупками с прицелом на будущее. Приумножать накопления получится и благодаря дополнительным заработкам, однако тратить все силы не рекомендуется. Тем, кто оставит личную жизнь без внимания, бросая все силы на работу, нужно быть готовыми к недопониманию и конфликтам с близкими.
В отношении деловой среды огромную роль будет играть интуиция, благодаря которой удастся удержаться от опрометчивых поступков и справиться со многими неприятностями. Доверять нужно и своему опыту, не зарывая талант в землю, если что-то не удалось с первой попытки. Личное мнение важно, однако оно не должно становиться поводом для эгоизма и конфликтов в деловой среде.
Зеркальная дата в отношении личной жизни
В семейных парах под влиянием зеркальной даты отношения будут напоминать спокойную гладь озера, и нумерологи не советуют нарушать ее мнимыми придирками и конфликтами на пустом месте. Семейные отношения будут важны для обоих влюбленных, ведь благодаря поддержке каждый из партнеров сможет достичь успехов в деловой среде. Гармония и уют дома помогут быстро восстанавливать силы и с успехом двигаться к исполнению общей мечты.
Четверка отвечает за гармоничные отношения, в которых нет места резким взлетам и падениям, расставаниям и недомолвкам. Это значит, что с близкими не стоит расставаться на длительный срок, а отпуска и выходные лучше проводить вместе, но не в четырех стенах. Путешествия, новые эмоции и впечатления сплотят семейные пары и укрепят зарождающуюся любовь.
Влияние 2020 года на здоровье и настроение
Зеркальная дата, образующая Четверку, не указывает на серьезные болезни и сулит спокойное время, однако за здоровьем нужно следить. Укреплению иммунитета в 2020 году важно уделять внимание, а также найти место в планах и физическим нагрузкам. Чуткость стоит проявить в отношении близких.
Настроение в 2020 году будет прекрасным, если уже с начала года работать над эмоциональным фоном и вырабатывать в себе стойкость. Благодаря этому получится избежать надуманных переживаний, влияющих не только на настрой, но и на состояние здоровья.
Поддерживать себя в форме в 2020 году важно, и нумерологи рекомендуют меняться к лучшему с первых чисел января. Четкий распорядок дня, своевременный отдых и активность помогут держаться на плаву и не терять времени на досадные простуды в течение всего года.