Зеркальный 2020 год: что говорят нумерологи о магии чисел

Числа сопровождают каждого из нас, и не только личная дата рождения может рассказать о судьбе, характере и способностях человека. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с нумерологией наступающего 2020 года, чтобы заранее узнать о значимых событиях и подготовиться к ним заранее.

Год Белой Металлической Крысы не обещает быть спокойным, но и называть его опасным вряд ли стоит. В 2020 году многое будет зависеть от поступков и личного настроя, а значит, любую опасность можно будет если не предотвратить, то свести риски к минимуму. Нумерологический расчет поможет понять, насколько опасными или счастливыми будут события нового года.

Чтобы понять, какая цифра будет влиять на нас в следующем году, нужно сложить все цифры года: 2020 = 2+0+2+0 = 4. Именно это число будет влиять на все сферы жизни, и его можно сделать талисманом удачи.

Особенности зеркального 2020 года

Четверка, под эгидой которой будет проходить Новый 2020 год, будет влиять на все сферы жизни. Это число указывает на стабильность и процветание, однако достичь их наскоком будет невозможно. В новом году нумерологи рекомендуют чаще обращать внимание на случайные события, которые при детальном рассмотрении будут складываться в знаки. Благодаря внимательности и интуиции будет проще предусмотреть неприятности и исправить ситуацию до того момента, когда она станет критической.

Зеркальный год относится к ангельской нумерологии , и в 2020 многие события будут судьбоносными. Благодаря этому новый год станет удачным для серьезных и важных перемен, поднимающих на новую ступень развития. Справиться с трудностями во время подъема по лестнице успеха помогут искренние обращения к Высшим Силам. В 2020 году поддержка личного ангела-хранителя даст уверенность в завтрашнем дне. Ангела можно попросить указать путь к благополучию и внимательно следить за его знаками, которые помогут найти способ справиться с сомнениями и достичь всего, что имеет значение для каждого из нас.

Зеркальное число года: влияние на карьеру и финансы

Карьерный рост в новом году нельзя назвать стремительным. нумерологи обращают внимание на то, что спешка будет губительной, как и главенство иллюзий. Наступающая зеркальная дата не терпит обмана, и вместе с Белой Крысой влияние числа призывает к ответственности и взвешенным поступкам. Планомерная и кропотливая работа шаг за шагом приблизит к заветной мечте.

В плане финансов год обещает быть стабильным, но также неторопливым. В 2020 лучше всего дела будут обстоять со вкладами и покупками с прицелом на будущее. Приумножать накопления получится и благодаря дополнительным заработкам, однако тратить все силы не рекомендуется. Тем, кто оставит личную жизнь без внимания, бросая все силы на работу, нужно быть готовыми к недопониманию и конфликтам с близкими.