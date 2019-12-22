Певица Maruv рассказала, как познакомилась с мужем в сприптиз-клубе

Певица Maruv, которая эротично покрутила попой в пустыне в новом клипе, рассказала, как встретилась со своим мужем.

Оказывается, артистка познакомилась с возлюбленным Александром в харьковском стриптиз-клубе. Там Анна Корсун (настоящее имя Maruv) не демонстрировала свои прелести, а пела.

«У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: "Что ты такая одинокая? Тебе нужно уже парня найти! У меня есть хороший кандидат – два метра ростом, баскетболист". И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место», – поделилась Maruv.

Именно с того момента, по словам исполнительницы, пара начала общаться.

«Где-то год мы общались. И было так, что я сама ему звонила и приглашала выпить кофе, а он говорил: "Да нет, я очень занят". Но я мадам настойчивость», – призналась звезда.

Также знаменитость поделилась, собирается ли в ближайшее время рожать первенца.