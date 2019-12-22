«Спасибо тебе за всю грязь»: Дана Борисова обратилась к своей дочери

12-летняя девочка пожаловалась своему отцу на агрессивное поведение родительницы, в результате мужчина явился к ней с полицией и «скорой помощью». Девочку в итоге отвезли в больницу, а затем отдали папе.
Как сообщила Полина, у ее матери начались старые новые проблемы, намекая на наркотическую зависимость ведущей. Кроме того, ее должны положить в специализированную клинику на Самуи.
Выяснилось, Дана действительно улетела на остров в Сиамском заливе. Однако женщина утверждает, что здесь она просто отдыхает в отеле, ни о каком лечении и речи нет. Чтобы доказать, что ее дочь лжет она выставила в своем блоге результат анализа крови, в котором черным по белому написано: «Наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено». По словам звезды, ей пришлось потратить 870 евро на всевозможные исследования, чтобы доказать свою правоту.
«Спасибо тебе, любимая Полина за всю грязь, которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь», — обратилась Борисова к дочери в своем блоге.