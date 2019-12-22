Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). В настоящее время дело передано по подсудности», - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС источник, близкий к следствию, дело актрисы будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы по месту прописки обвиняемой.

28 сентября сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия «нетрезвый водитель» на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств), которая предусматривает наказание от 580 евро штрафа до трех лет лишения свободы.

Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой.