Звезда Comedy Woman призвала Дубовицкую закрыть «Аншлаг»

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева призвала телеведущую Регину Дубовицкую закрыть «Аншлаг», который та ведет с 1987 года. Колкостями они обменялись в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Я скажу честно, мне не нравится программа «Аншлаг», мне не смешно. Конечно, я смотрела эту программу в детстве, но у меня просто не было выбора, потому что был один телевизор, и бабушка всегда смотрела «Аншлаг“», — сказала Борщева на шоу Леры Кудрявцевой.

Юмористка добавила, что опросила своих близких о том, смотрят ли они передачу Дубовицкой. Ее ровесники ответили отрицательно, а более молодые люди даже не поняли, о чем идет речь.

«Мне не нравится, что в „Аншлаге“ шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь, шепелявят. Я вообще считаю, что эту программу давно надо было уже закрыть», — подытожила Борщева.

Дубовицкая парировала тем, что у «Аншлага» высокий рейтинг, поэтому никто его закрывать не будет. По ее словам, люди старше 25 лет предпочитают смотреть ее передачу, а не Comedy Woman. Молодость она назвала скоропортящимся товаром.

«Слушайте, меня пока не тянет на „Аншлаг“, хотя мне уже 38, далеко уже не 25», — ответила ей Борщева.

Звезда Comedy Woman посоветовала Дубовицкой сделать «Аншлаг» интереснее для молодого поколения и людей среднего возраста. Например, за счет использования роботов на сцене.

«На хрена мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот?» — в сердцах отреагировала Дубовицкая под смех в зале.