Четыре худших новогодних подарка

Однако подчас случается так, что презенты не вызывают у людей тех эмоций, которые мы ожидали увидеть. По большей части из-за того, что они бесполезны. «Рамблер» выяснил, какие подарки не стоит дарить друзьям и членам семьи, если только вы не хотите их расстроить.

Фоторамки

Такой подарок был актуален лет 15 назад до появления всевозможных облачных хранилищ. Сейчас же, когда большую часть информации, в том числе фотографии, люди хранят в компьютере, фоторамка едва ли станет удачным подарком.

Бытовые товары

Гладильная доска, дрель, мультиварка, набор инструментов… Поверьте, все эти и другие вещи, необходимые в быту, едва ли кто-то мечтает увидеть под новогодней елкой. Если только вы не уверены на 100 процентов, что ваша подруга полгода мечтает о том самом блендере откажитесь от подобных подарков и не испытывайте судьбу.

Свечи

Свечи неизменно ассоциируются с праздничной атмосферой, но, как правило, делятся на два типа: слишком роскошные — те, что жалко зажигать, и откровенно некрасивые. В итоге и те, и другие оказываются в мусорном ведре.

Сувениры с символикой года