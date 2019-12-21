Что будет, если воздух из иголки шприца попадет в вену

Воздушная (газовая) эмболия — последствия попадания одного или нескольких пузырьков воздуха в вену или артерию. Воздух может заблокировать прохождение крови, и, если не принимать никаких действий, привести к серьезным последствиям.

Чаще всего воздушная эмболия обнаруживается у дайверов. Воздух, поступающий в кровоток из легких, попадает через легочные вены в сердце, затем, из левого желудочка — в аорту и далее в артериальную систему. Пузырьки воздуха могут оказаться практически в любом отделе кровеносной системы тела и вызвать серьезные повреждения, блокируя кровоснабжение тканей. Газовая эмболия также может быть вызвана некоторыми медицинскими процедурами: шприц, капельница.

Как правило, пузырьки останавливаются в легких и не причиняют никакого вреда. Редко когда они могут достичь сердца и нарушить его работу. Венозная воздушная эмболия не так серьезна, как артериальная. Во втором случае эмболия может препятствовать проникновению насыщенной кислородом крови в органы и вызывать ишемию — недостаточное кровоснабжение органов. Если затронуто сердце, то это может привести к сердечному приступу. А если артериальная воздушная эмболия достигает мозга, то это уже будет называться церебральной газовой эмболией, которая может привести к инсульту.