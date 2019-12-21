ВИДЕО ⟩ Таня Терешина полностью обнажилась в ответ на критику Ксении Собчак

Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина опубликовала на своей страничке в Instagram видео, на котором она запечатлена танцующей у окна полностью голой. Таким образом она ответила телеведущей Ксении Собчак, которая ранее раскритиковала женщин 40+ за публикацию обнаженных снимков и видео.

На своей странице в Instagram в середине декабря Собчак пристыдила звезд, которые нередко проводят съемки в обнаженном виде и выкладывают в интернете откровенные кадры. По мнению светской львицы, фотосессии в голом виде, по крайней мере, когда тебе за 40 — неуместны и вызывают только иронию.

«Давно заметила по фоткам в Instagram: чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем, если в 20 лет это смотрится просто, как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит, как отчаянный призыв "хоти-хоти меня скорее"», — высказалась теледива.

Узнав об этом высказывании светской львицы певица решила записать ответ. Она показала своим подписчикам в социальной сети, что ей нечего стесняться. Даже несмотря на то, что ей уже 40 лет — ее фигура безупречна.

«И все-таки хорошо, что существует эти бабьи инста-разборки подруг. Благодаря такой одной, совсем недавней, я вспомнила, что я совершенно перестала выставлять секси фото. А тут поняла, что мне 40 и я типа как бабка теперь такая: ой, это ж срамота в моем-то преклонном», — подписала запись экс-солистка Hi-Fi.

Она также добавила, что к сорока годам женщины устают заниматься публикацией пикантных фото и видео, одна из причин — это смещение интересов. Представительницы прекрасного пола все больше думают о детях и работе. Тратить время на редактирование снимков становится жалко. Тем не менее она высказала своем мнение для чего вообще женщины публикуют подобные записи. Таня Терешина пришла к выводу, что такие фото делаются не для мужчин, а для женщин.

Но во всем этом есть одно но! Женщина должна любить себя, уметь себя преподносить и если вдруг пропадают в ней присущие ей ранее вещи, значит плохо. А для чего фоткаются вот так? Да хрен знает, но точно не для того, чтоб показать себя такую вот мужчинам, а скорее женщинам. И не для того чтоб все подумали: "ой, секси". Просто делятся красивым. Радуются сами и делятся», — написала Терешина.