Иосиф Пригожин: «Отец Жанны Фриске грозится приехать ко мне с винтовкой»

33-летняя сестра Жанны Фриске Наталья не один раз пробовала себя в роли певицы. Недавно же состоялось новое выступление артистки на рождественском благотворительном вечере, где присутствовали как звезды, так и ее друзья. Для номера Фриске облачилась в яркое короткое платье и завила волосы.

Выход Натальи в свет прокомментировал Иосиф Пригожин, который заметил, что девушка отчетливо копирует образ собственной сестры, что выглядит некрасиво с ее стороны. Продюсер отметил, что наживаться на имени Жанны — самый простой способ для ее семьи, но все-таки не самый честный. Родственники Натальи сразу же отреагировали на критику Пригожина. Отец Фриске лично позвонил оппоненту, оскорбил его и начал угрожать расправой. Такая реакция для супруга Валерии стала полной неожиданностью.

Мне звонит ее отец и угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес, он грозился, что приедет ко мне с винтовкой. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек,

— делится Пригожин.

Продюсер добавил, что у него остались только теплые воспоминания о Жанне Фриске и он не хотел бы, чтобы они были испорчены поступками ее семьи. По мнению Пригожина, если Наталья хочет продолжить карьеру певицы, ей нужно найти собственный взгляд на вещи и не оглядываться на успехи родственницы.

«Жанна Фриске, она запомнилась нам всем, как светлый, хороший, порядочный человек. Она была очень оригинальна в своем образе. Кто настраивает ее сестру — я не знаю. Те люди, которые ее на это подбивают, они являются недоброжелателями этой семьи. Заменить Жанну Фриске невозможно», — рассказал продюсер.

По словам Пригожина, у отца Фриске вполне могут быть и проблемы психического характера, ведь подобная реакция крайне неадекватна. Продюсер признался, что теперь гораздо лучше понимает Дмитрия Шепелява, который наотрез отказывается общаться с родственниками Фриске и не позволяет им проводить время с сыном певицы Платоном.

«По идее, его прямиком в тюрьму нужно со всеми его текстами, которые были в мой адрес. Может, его в психбольницу поместить? Я запротоколировал и сохранил все его сообщения. Я вообще не понял, какое он право имеет затыкать другим рот», — возмутился Пригожин.