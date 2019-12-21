Ежечасно трое становятся бездомными. Почему не стоит дарить животных на Рождество?

«Достаточно часто люди уезжают за границу на рождественские праздники и, поскольку передержка стоит дорого, они предпочитают просто избавиться от животных», – утверждает вице-президент Австралийского общества защиты животных Сью Томпсон.

Кроме того, по ее словам, с окончанием праздников многие горе-хозяева пытаются забрать своих любимцев назад.

Они звонят, когда возвращаются, и спрашивают, могут ли они забрать своего питомца обратно. Мы этого никогда не позволяем,

– указывает Томпсон.

В свою очередь исполнительный директор австралийского RSPCA Лиз Уокер заявляет, что располагает сведениями об увеличении количества доставленных в приюты животных в праздничный сезон, однако она все же советует не дарить кошек, собак и других зверей на Рождество.

«Процесс адопции должен быть тщательно обдуман и спланирован, поскольку домашнее животное – это ответственность на срок от 10 до 20 лет. Очень важно, чтобы одариваемый уже выразил сильное желание приютить животное. Нужно удостовериться, что этот человек способен быть ответственным хозяином для конкретного питомца», – отмечает Уокер.

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Прекратим прыжки с острова на остров и узнаем, как обстоят дела с домашними животными в одной из наиболее развитых стран Европы – в Германии. По данным CNN, за последнее десятилетие Германия пережила скачок в 40 процентов в возврате собак в январе, а кошек возвращают на 50 процентов чаще, чем в остальные месяцы года.

Представитель международной организации PETA Яна Хогер утверждает, что это чрезвычайно большое количество, если сравнивать с другими месяцами.

Вторая крупнейшая в Германии организация по спасению животных, приют Ганновера, практикует временный запрет на адопцию животных во время рождественских и новогодних праздников уже в течение нескольких лет.

Как в прошлом, так и в этом году любители животных не могут взять пушистика в дом в период с 20 по 26 декабря.

Вместо этого приют предлагает подарочные купоны на зверей в качестве альтернативы подарку на Рождество.

В Ганноверском приюте для животных отмечают, что вторая волна возвратов наблюдается незадолго до летних школьных каникул. После того, как первоначальная эйфория от появления в доме пушистого друга утихает, и настает время отпусков, многие люди не знают, что делать с животным, а это ведет к росту количества возвратов.

Питомец – не только на Рождество, а на всю жизнь

Организации по всему миру, занимающиеся защитой животных, каждый год пытаются привлечь внимание к этой проблеме, выпуская различные рекламные ролики и плакаты.

Например, один из самых известных лозунгов для этой социальной рекламы – A pet isn't just for Christmas, it's for life. В переводе это утверждение означает: «Питомец – не только на Рождество, он на всю жизнь».

Ежегодно всем известная PETA выпускает рекламные плакаты и видео с вариацией этого лозунга. С их помощью транслируется все та же идея – хорошенько подумайте перед тем, как подарить кому-то котенка или щенка на праздники. Причины приводятся те же – эмоциональные и финансовые обязательства перед новым членом семьи.

Социальная реклама PETA «Одна на Рождество, вторая на всю жизнь» ФОТО: Peta

Социальная реклама PETA «Сдери меня со своего праздничного списка покупок!» ФОТО: Peta

Социальная реклама PETA «Что я получил на Рождество? Цепь на заднем дворе.» ФОТО: Peta

Имеют ли приведенные в пример рекламы какой-либо положительный эффект влияния на общество? Сложно сказать. С годами люди, проживающие в развитых странах, стали более устойчивы к тому, что предлагают маркетологи.

Социальная реклама также часто не оказывает того влияния, которого было бы достаточно для изменения мышления большинства людей. В качестве примеров можно привести рекламные кампании о вреде курения или использования мобильных телефонов за рулем.