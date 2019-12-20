Русских в Таллинне на Рождество будут развлекать на сказочной вечеринке

Самая сказочная рождественская ночь ждет гостей праздничного мероприятия – «Сказка», в ночном клубе PRIVÉ при участии лучших диджеев страны и массой сюрпризов!
Во вторник, в канун самого светлого праздника Рождества, 24 декабря, состоится вечеринка для ярких и искушенных ценителей клубной жизни – «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»!
И вот снова праздник к нам приходит и мы приглашаем старых и новых друзей разделить волшебную атмосферу праздника в ночной клуб PRIVÉ.
«Рождественская Сказка» - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Праздничная вечеринка состоится с участием лучших диджеев страны!
Рождественская Сказка - это соединение двух миров – современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед-Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекут веселыми танцами!
Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играют DJ Valentine Black и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавят феерии вечеру. Всю ночь гости смогут наслаждаться просмотром любимых рождественских мультфильмов, а рождественская фотография с Дедом-Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будет радовать вас.
Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир «Рождественской Сказки«!
«Рождественская Сказка» длится с 23:00 до 06:00.
Входной билет 15 евро, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) 10 евро.
NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда и туфли!)
БРОНИРУЙ СТОЛИК ЗАРАНЕЕ И ОТДЫХАЙ КОМФОРТНО: +372 5024262 или gert@musicfactory.ee. Cмотри: www.skazkapidu.ee.