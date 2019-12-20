Смотрите, как развлекались депутаты Рийгикогу на последнем заседании в этом году

Некоторые депутаты уверены, что в этом году хорошо себя вели, поэтому нарядились в сказочных героев и веселили и себя, и избирателей, которые наслаждались снимками и видео с праздника в соцсетях. На последнем в этом году заседании Рийгикогу побывали и репортеры, которые сняли праздник на камеру. Дедушка Мороз задарил представителей власти подарками. Некоторые политики забыли, что они не артисты, и спели песни лучше оперных певцов. Это всё для того, чтобы получить подарок. Мария Юферева перевоплотилась в героиню известного мультфильма «Маша и Медведь», мишку она взяла с собой.