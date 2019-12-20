Смотрите, как развлекались депутаты Рийгикогу на последнем заседании в этом году

Пока мы с вами работаем, ожидая трех выходных на следующей неделе, депутаты Рийгикогу в этом году уже отработали свое и сделали нашу с вами страну, а самое главное - жителей, богаче, известней и современней. Поэтому заслуживают хорошего отдыха. На последнее заседание в этом году в здание Парламента пришел Дед Мороз, как это обычно в конце года и бывает.
Некоторые депутаты уверены, что в этом году хорошо себя вели, поэтому нарядились в сказочных героев и веселили и себя, и избирателей, которые наслаждались снимками и видео с праздника в соцсетях. На последнем в этом году заседании Рийгикогу побывали и репортеры, которые сняли праздник на камеру. Дедушка Мороз задарил представителей власти подарками. Некоторые политики забыли, что они не артисты, и спели песни лучше оперных певцов. Это всё для того, чтобы получить подарок. Мария Юферева перевоплотилась в героиню известного мультфильма «Маша и Медведь», мишку она взяла с собой.
Смотрите видео! Счастливого всем Рождества!