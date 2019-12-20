Секс на новогоднем корпоративе: гайд по интимному тимбилдингу

Все хоть раз в жизни задумывались о сексе на рабочем месте. Была ли это невинная фантазия о мускулистом охраннике, чье имя вечно вылетает из головы? Или мысли о протирке пыли в кладовке с секретаршей Светочкой? Если же вы реально важная шишка в своей компании, например, заведуете заменой воды в кулерах, то можно помечтать и о Семене Валентиновиче из соседнего отдела. Поверьте: мечты сбываются! В Новый год самые смелые фантазии могут стать реальностью, если следовать правилам.

Выбери жертву

Конечно, можно считать, что вы настолько неотразимы, что все мечтают с вами переспать на столе с ксероксом, но все же стоит перестраховаться: выберите главную жертву своего непринужденного харассмента до начала корпоратива. Помните, завышенные ожидания могут сыграть с вами злую шутку, и, надеясь заполучить лучшего партнера в офисе, вы можете нарваться на отказ. В то же время, не стоит сразу прибегать к самому очевидному варианту. Бросьте вызов своей сексуальности и навыкам обольщения!

Запасной аэродром

Если вдруг не получится заполучить коллегу вашей мечты, не отчаивайтесь! Всегда есть более сговорчивый сотрудник: не удалось покорить начальника, присмотритесь к его заму. Вы не должны распаляться на всех подряд, но иметь План Б обязаны. Если что-то пойдет не так, можно будет переключить внимание на более реальную цель. Как понять, что именно этот человек — идеален для выхода на замену? Следуйте памятке:

должен быть холост (а лучше в разводе);

не должен быть слишком близким в обычной жизни;

лучше всего подойдут: бухгалтеры, юристы, менеджеры;

категорически не подходят: охранники (разболтают всем), ваши непосредственные подчиненные (будут ждать лояльности в работе или даже повышения), люди, которые носят галстук-бабочку, непьющие.

Подчиняй или подчиняйся

Социальное неравенство может помочь в организации досуга на праздничном корпоративе. Если между вами больше двух ступеней в корпоративной лестнице, стоит присмотреться поближе: большие боссы всегда в тайне мечтают реализовать свое могущество в эротическом смысле, а сотрудники с ипотекой и проездным на метро — вернуть всю власть народу, восстановив социальную справедливость.

Найди свое место

Продумать где вы намерены согрешить — не менее важно, чем найти с кем. Туалетная кабинка или пожарная лестница кажутся вам слишком грязными вариантами? Можно облюбовать парковку, конференц-зал или даже кабинет начальника — пока все будут заняты откупориванием игристого вилкой для рыбы, многие места в офисе окажутся совершенно беззащитными перед силой вашей запретной страсти.

Не теряй голову!

Если все пошло по плану, и вы достигли цели, не забывайте о последствиях: обязательно предохраняйтесь (вам же не нужны нежданные подарочки), не пейте слишком много и, конечно, ни в коем случае не влюбляйтесь! Это может не только нарушить микроклимат в коллективе, но и сказаться на вашей продуктивности. Корпоративы должны повышать эффективность работы, а не наоборот. В остальном — вы сами должны решать, станет ли это новогодней интрижкой на раз, или сработает присказка «как встретишь Новый год, так его и проведешь».