Город Нарва, вы готовы? East Beach Fest 2020 вновь будет двухдневным, билеты уже в продаже

17 и 18 июля 2020 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль – EAST BEACH FEST 2020. Уже седьмой год подряд на пляже Нарва-Йыэсуу успешно пройдет крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.
EBF 2020 - пляжный фестиваль, лучшая возможность встретиться со своими друзьями и повеселиться под хорошую музыку. Место, где есть любимая музыка и горячие развлечения.Двухдневный фестиваль в Нарва-Йыэсуу ждет тебя!
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