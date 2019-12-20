Город Нарва, вы готовы? East Beach Fest 2020 вновь будет двухдневным, билеты уже в продаже

17 и 18 июля 2020 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль – EAST BEACH FEST 2020. Уже седьмой год подряд на пляже Нарва-Йыэсуу успешно пройдет крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.