Популярная игра набирает обороты в Эстонии! Эдгар Гергель c Яной порвали танцпол под Skibidi

Самая последняя версия танцев «Just Dance 2020» поступила в продажу 5 ноября. Во время игры можно соревноваться и даже бороться за какой-то приз, если он имеется. Также можно похудеть и сбросить много лишних калорий. А еще это отличный подарок детям на Новый год. Но журналисты Postimees решили проверить, так ли просто танцевать и проходить в этой игре уровни? Есть ли разница, кто танцует - новичок или профессиональный тренер? Для этого позвали тренера по танцам в стиле Twerk и Tribal Fusion - Yahna, а также руководителя русских развлекательных порталов Postimees Grupp Эдгара Гергеля.