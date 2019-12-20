Популярная игра набирает обороты в Эстонии! Эдгар Гергель c Яной порвали танцпол под Skibidi

Трудно поверить в то, что игра «Just Dance» уже около 10 лет заставляет людей по всему миру танцевать и соревноваться друг с другом. В Эстонии это развлечение тоже набирает обороты.
Самая последняя версия танцев «Just Dance 2020» поступила в продажу 5 ноября. Во время игры можно соревноваться и даже бороться за какой-то приз, если он имеется. Также можно похудеть и сбросить много лишних калорий. А еще это отличный подарок детям на Новый год. Но журналисты Postimees решили проверить, так ли просто танцевать и проходить в этой игре уровни? Есть ли разница, кто танцует - новичок или профессиональный тренер? Для этого позвали тренера по танцам в стиле Twerk и Tribal Fusion - Yahna, а также руководителя русских развлекательных порталов Postimees Grupp Эдгара Гергеля.
Сразу раскроем секрет: чем выше уровень, тем меньше шансов у новичка. Мы обратили внимание, что в игре есть и русские песни. Но мы танцевали под английские, в том числе и под Skibidi wap-pa-pa.
Смотрите это улетное видео! Как вы относитесь к данной игре? Подарили бы ее своим друзьям?