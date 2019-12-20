Узнайте, что город приготовил жителям Ласнамяэ вместо новогоднего фейерверка

Ранее управа столичного района Ласнамяэ сообщила, что в этом году она не будет вкладывать средства в фейерверк, а направит их на украшение районных улиц и проведение развлекательных праздничных мероприятий.
Портал Limon.ee поинтересовался у управы Ласнямяэ, как именно планируется использовать сэкономленные на фейерверке средства.
Публикуем ответ пресс-секретаря Ласнамяэской районной управы Анне Луйска в полном объеме:
На средства освободившиеся в результате отказа от новогоднего фейерверка будут украшены ласнамяэские ели по адресам: Маяка, 5; Паэ, 49; Паасику, 3; Яан Коорти, 22 и Линнамяэ, 74. Около детских садов, расположенных на Палласти, 39 и 41 будут украшены деревья, находящиеся вдоль дороги.