Пт, 20.12.2019
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Узнайте, что город приготовил жителям Ласнамяэ вместо новогоднего фейерверка

Новогодний фейерверк

ФОТО: Madis Sinivee / Eesti Meedia

Ранее управа столичного района Ласнамяэ сообщила, что в этом году она не будет вкладывать средства в фейерверк, а направит их на украшение районных улиц и проведение развлекательных праздничных мероприятий.

Портал Limon.ee поинтересовался у управы Ласнямяэ, как именно планируется использовать сэкономленные на фейерверке средства. 

Публикуем ответ пресс-секретаря Ласнамяэской районной управы Анне Луйска в полном объеме:

На средства освободившиеся в результате отказа от новогоднего фейерверка будут украшены ласнамяэские ели по адресам: Маяка, 5; Паэ, 49; Паасику, 3; Яан Коорти, 22 и Линнамяэ, 74. Около детских садов, расположенных на Палласти, 39 и 41 будут украшены деревья, находящиеся вдоль дороги.

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