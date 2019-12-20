Кошмар на улицах Таллинна ⟩ Swedbank не дает оплатить билет на концерт Лепса из-за санкций

«Данное ограничение связано с тем, что в отношении Григория Викторовича Лепсверидзе введены санкции Министерством финансов США. Исходя из нашей политики управления рисками, мы не можем одобрить, чтобы Swedbank использовали для передачи денег, связанных с Григорием Викторовичем Лепсверидзе или его концертами», – прокомментировала пресс-секретарь Swedbank Eesti Кристийна Херодес.

В 2013 году Минфин США ввело финансовые санкции в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с лидерами преступной группировки Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, включенных в санкционный список еще в феврале 2012 года. В их число входит Григорий Лепс (настоящее имя которого — Григорий Лепсверидзе), сообщает «Лента».