Британские ученые рассказали, почему нужно спать голыми

Выбирать красивую пижаму для сна еще приятнее, чем наряжаться в нее перед тем, как отправиться ко сну, правда? Но вот ученые утверждают, что для сна тебе не нужна абсолютно никакая одежда.

По сути, это очень непредсказуемый факт, ведь все мы боимся микробов и теорий о том, что во сне мы слишком подвержены этим самым микробам.

Мы собрали основные причины для тог,_чтобы спать голым и исследования, которые доказывают пользу спать без пижамы. Нет, выбрасывать его футболку или любимую пижаму на флисе совсем необязательно.

Причины спать голым: 5 веских утверждений и польза сна без одежды

Отсутствие одежды уменьшает температуру тела и царство Морфея забирает тебя гораздо быстрее. Идеальной температурой для сна считают 19 градусов. Если ты страдаешь от бессонницы - снимай пижаму.

Касание тел способствует психологическому удовлетворению и влияет на глубокий сон. Мы в шоке, но наши парни не спроста просят нас не одеваться. К тому же, это помогает наладить отношения с партнером в принципе. Главное пробовать!

Кожа дышит и (по мнению исследователей), восстанавливается и остается здоровой, если ты снимаешь все лишнее.

У тех, кто спит без одежды, уровень инсулина приходит в норму. Опять же, фишка в температуре: воздействие холодных температур влияет на лептин и адипонектин, а эти гормоны помогают сбалансировать инсулин.

Это помогает сбросить лишний вес. Если у тебя есть проблемы со сном, это может отображаться и на других аспектах жизни. Одно исследование выявило возможную связь между недостаточным сном и набором веса. Люди, которые спали около или меньше чем 5 часов за ночь, чаще и больше набирали вес.

Хорошо. А есть ли вред? Конечно есть, спрашиваешь! Категорически не рекомендуем спать голой:

в гостиницах;

в незнакомых местах;

если проходишь курс лечения от ЗППП.