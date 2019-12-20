КУРЬЕЗНОЕ ВИДЕО ⟩ Упавший с вертолета Mercedes-Benz разбился вдребезги

По данным издания, жители столицы РФ поспорили на крупный контракт. Один из них поставил на кон свое авто стоимостью около миллиона рублей (около 14,5 тысяч евро) и проиграл.

Чтобы сбросить машину с вертолета, мужчина заключил договор с гендиректором аэропорта Алексеем Николаевым, а пилот Игорь Стороженко поднял иномарку в небо. Когда вертолет был на высоте 300 метров, Mercedes-Benz сбросили на землю.