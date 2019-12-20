КУРЬЕЗНОЕ ВИДЕО ⟩ Упавший с вертолета Mercedes-Benz разбился вдребезги

В российском аэропорту Пески (Карелия) мужчины на спор сбросили автомобиль Mercedes-Benz G-класс 1995 года выпуска с вертолета. Ролик инцидента появился на YouTube-канале сайта Stolica onego, пишет Сегодня.
По данным издания, жители столицы РФ поспорили на крупный контракт. Один из них поставил на кон свое авто стоимостью около миллиона рублей (около 14,5 тысяч евро) и проиграл.
Чтобы сбросить машину с вертолета, мужчина заключил договор с гендиректором аэропорта Алексеем Николаевым, а пилот Игорь Стороженко поднял иномарку в небо. Когда вертолет был на высоте 300 метров, Mercedes-Benz сбросили на землю.
В аэропорту отмечают, что машинe сбросили на площадку аэропорта, а не на взлетно-посадочную полосу. Также работники воздушного порта подчеркнули, что "это беспрецедентный случай". За "услугу" россияне заплатили 250 тысяч рублей (3,5 тысячи евро).