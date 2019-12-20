Не только о работе: с кем и о чём поговорить на корпоративе

Коллеги, с которыми вы мало знакомы

Поговорите хотя бы с одним или двумя новыми людьми. Возьмите в помощь парочку других коллег. Так гораздо легче завязать разговор с другими незнакомцами.

О чём говорить

Найдите общее. Спросите, какие подкасты сейчас слушают коллеги или что читают, попросите что-то порекомендовать. Такие вопросы особенно хорошо задавать группе людей. Каждый что-то ответит, и разговор не заглохнет, пишет Menscult.

О чём не стоит говорить

Не жалуйтесь на работу. Если вас беспокоят проблемы компании, обсудите возможные решения. Например, спросите, считает ли коллега, что ваша компания когда-нибудь откроет представительство в другом городе, займётся разработками в сфере виртуальной реальности или создаст детский сад на территории офиса.

Не зацикливайтесь на рабочих вопросах. Праздничные вечеринки — редкая возможность пообщаться просто по-человечески, что не всегда уместно в рабочее время. Так что лучше не спрашивайте: «Чем вы там занимаетесь в отделе маркетинга?»

Коллеги, которых вы избегаете

На офисных вечеринках все обычно расслабляются. Это даёт отличную возможность увидеть не столь приятных коллег с более человечной стороны.

Попробуйте улучшить несложившиеся отношения. Это может быть полезно для карьеры. К тому же так вы покажете, что умеете слушать и сопереживать.

О чём говорить

Сам факт, что вы подошли и начали беседу, уже о многом говорит. Поддерживайте разговор на лёгкие темы. Спросите, какие у коллеги планы на праздники, или просто поинтересуйтесь, нравится ли ему вечеринка. Возможно, после мероприятия вы начнёте смотреть на него по-другому и перестанете его избегать.

Сделайте искренний комплимент. В процессе работы с этим человеком вы могли заметить у него какое-то положительное качество, даже если что-то другое в нём вас раздражает. Искренне похвалите коллегу, и это не покажется лестью или подхалимством.

О чём не стоит говорить

Не упоминайте неприятные сообщения, которыми вы обменивались неделю назад. Это только обострит ситуацию.

Ваш непосредственный руководитель

С одной стороны, общаться с ним довольно легко, ведь вы постоянно работаете вместе. Но по этой же причине может оказаться, что вам не о чем поговорить — вы и так уже всё знаете.

О чём говорить

20% разговора можно посвятить работе. Например, поделитесь новыми идеями. Более подробно вы сможете обсудить их в офисе или на следующем совещании.

Спросите, почему руководитель выбрал такую сферу деятельности, какой самый ценный совет по развитию карьеры он получал. Слушайте и задавайте вопросы, так вы лучше узнаете руководителя как человека.

О чём не стоит говорить

Поверхностные вопросы не произведут хорошего впечатления, но и слишком углубляться в личные драмы тоже не стоит.

Руководители высшего звена

Вряд ли они хотят говорить о работе, им и так постоянно приходится это делать. Поэтому проявите заинтересованность в человеке как личности, а не просто ком-то, кто занимает высокую должность.

О чём говорить

Подумайте, есть ли сфера деятельности компании, о которой вы мало знаете. Заговорите с руководителем в этой сфере, спросите, какие вопросы они сейчас решают. Возможно, вы сможете предложить свежий взгляд или оригинальное решение.

Ещё можно обсудить стратегические идеи на ближайшее будущее. Это покажет, что вы заинтересованы в развитии компании, а руководителю, скорее всего, будет что сказать.

Самое главное в любом разговоре — не зацикливаться на том, как произвести выгодное впечатление. Проявляйте искреннюю заинтересованность и постарайтесь больше узнать о собеседнике.

О чём не стоит говорить