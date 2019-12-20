Закрываются торговые сети SPAR и «7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти

Напомним, финансовые проблемы торговый дом начал испытывать в начале 2019 года, после летнего ребрендинга ситуация не улучшилась, и в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти стали поступать многочисленные иски от поставщиков и партнеров компании, пишет Yandex.ru.

В начале декабря стало известно, что торговый дом закрывает часть магазинов в Карелии, Мурманске и Ленинградской области, а также в Петербурге. Тогда же руководство компании объявило, что сэкономленные средства будут направлены на погашение долгов. Однако к середине декабря ситуация только ухудшилась, и «Интерторг» решил вовсе покинуть петербургский рынок, на котором до недавнего времени занимал лидирующие позиции.

По данным издания, в среду, 18 декабря, всем субарендаторам торговой сети было направлено письмо, в котором сообщалось, что 19 декабря — «последний день торговли магазинов «Семья» и «Спар» в Петербурге и Ленобласти», до конца декабря останутся работать только три магазина: на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине.

Уход с рынка ТД «Интерторг» с 16-летней историей спровоцирован долгами, которые, судя по картотеке арбитражного суда, на данный момент превышают 4 млрд рублей.