Сотрудник МуПо представил бомбическую песню и клип, снятый в красивых местах Эстонии

Девушка из клипа ходит по тем же местам, что и главный герой клипа Alan Walker - «Faded». Так уж получилось, что некоторые локации совпали. И это очень красиво. Музыка сделана сотрудником МуПо, выступающим под сценическим именем Pako Shelik. Клип срежиссировал тоже он.

Поет в этой песне девушка Анна Дытына, которая работает в Эстонском Филармоническом Хоре, и это ее первый опыт в такой музыке, несмотря на то, что она очень профессиональный человек в своей сфере.

Песня о любви девушки к вымышленному герою из ее снов... Ее сердце потеряно... и она пытается найти его.