Модель plus-size снялась обнаженной на последних месяцах беременности

Совсем скоро 32-летняя Эшли Грэм впервые станет мамой. Сейчас модель plus-size находится на последнем триместре беременности и наслаждается каждым моментом этого счастливого периода, пишет Сплетник.
Буквально несколько часов назад Эшли опубликовала в своем Instagram снимки с бэкстейджа ее финальной фотосессии в этом году. На этих фото беременная Грэм позирует полностью обнаженной, сидя на стуле. Полностью раскрепоститься модель смогла в объективе собственного супруга Джастина Эрвина.
Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни,
— написала Эшли под новыми снимками.
Кадры с бэкстейджа новой фотосессии понравились не только многочисленным фанатам Эшли, но и ее звездным подругам и коллегам по цеху. Так, его оценили Эмили Ратаковски, Эми Шумер и многие другие.
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