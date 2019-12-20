Пт, 20.12.2019
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Модель plus-size снялась обнаженной на последних месяцах беременности

Эшли Грэм

ФОТО: Jamie McCarthy / AFP

Совсем скоро 32-летняя Эшли Грэм впервые станет мамой. Сейчас модель plus-size находится на последнем триместре беременности и наслаждается каждым моментом этого счастливого периода, пишет Сплетник.

Буквально несколько часов назад Эшли опубликовала в своем Instagram снимки с бэкстейджа ее финальной фотосессии в этом году. На этих фото беременная Грэм позирует полностью обнаженной, сидя на стуле. Полностью раскрепоститься модель смогла в объективе собственного супруга Джастина Эрвина.

Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни,

— написала Эшли под новыми снимками.

Кадры с бэкстейджа новой фотосессии понравились не только многочисленным фанатам Эшли, но и ее звездным подругам и коллегам по цеху. Так, его оценили Эмили Ратаковски, Эми Шумер и многие другие.

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