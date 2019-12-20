Модель plus-size снялась обнаженной на последних месяцах беременности

Буквально несколько часов назад Эшли опубликовала в своем Instagram снимки с бэкстейджа ее финальной фотосессии в этом году. На этих фото беременная Грэм позирует полностью обнаженной, сидя на стуле. Полностью раскрепоститься модель смогла в объективе собственного супруга Джастина Эрвина.