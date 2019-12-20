Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников

Речь идет об аббревиатуре HR, которая расшифровывается как human remains — «человеческие останки». В частности, ее могут произносить диспетчеры по рации или стюардессы в разговоре друг с другом в случае, когда в багажном отделении воздушного судна перевозится труп.

«Некоторые люди умирают далеко от того места, где они хотят быть похороненными», — пояснил один из участников треда, добавив, что, как правило, подобный груз тщательно упакован, так что ни один пассажир не догадается о том, что находится внутри, и единственное, что может их удивить, — форма упаковки.