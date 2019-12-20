Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников

Бортпроводники нескольких авиакомпаний раскрыли кодовое слово, которое обозначает, что на борту самолета находится умерший человек. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.
Речь идет об аббревиатуре HR, которая расшифровывается как human remains — «человеческие останки». В частности, ее могут произносить диспетчеры по рации или стюардессы в разговоре друг с другом в случае, когда в багажном отделении воздушного судна перевозится труп.
«Некоторые люди умирают далеко от того места, где они хотят быть похороненными», — пояснил один из участников треда, добавив, что, как правило, подобный груз тщательно упакован, так что ни один пассажир не догадается о том, что находится внутри, и единственное, что может их удивить, — форма упаковки.
Также члены экипажа могут использовать специальную фразу, если один из пассажиров умирает во время полета. Таким образом, отметил один из пользователей портала, информацию о произошедшем максимально стараются скрыть от других путешественников.