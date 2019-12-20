На мать больной Заворотнюк свалилась новая беда

По информации СМИ, женщина задолжала примерно 45,713 тысячи рублей ( 653 евро) в качестве платежей за «коммуналку».

Валентина Заворотнюк перестала платить за квартиру, находящуюся на улице Улофа Пальме в Москве, из-за чего еще в 2018 году суд принял решение о взыскании долга, но 76-летняя женщина так и не выплатила задолженность.

Известно, что Анастасия Заворотнюк купила квартиру в строящемся доме. К тому же она находится в числе учредителей ТСЖ. Общая площадь элитной недвижимости составляет 200 квадратных метров.

Кадастровая стоимость имущества превышает 55 миллионов рублей (786 000 евро), однако рыночная цена выше в четыре раза - в этом элитном доме квартиры продают за 80-350 миллионов рублей (от 1 142 000 евро до 5 000 000 евро).