Деми Роуз удивила фанатов неземной красотой, раздевшись до белья среди песков

Модель предстала в образе инопланетной принцессы, устроив съемки в пустыне Вади-Рам, Иордания, которую также называют «лунной долиной». И пейзажи там действительно напоминают инопланетные, чему способствуют красный песок, величественные барханы и скалы.

Деми и в такой ситуации не упустила случая прорекламировать белье и показать свои формы. Модель разместила в Instagram снимки, где позирует на белоснежных простынях на фоне «марсианского» ландшафта. Девушка выбрала черный комплект с контрастной белой отделкой, который оттенял ее бронзовую кожу.

Поклонникам понравилась задумка британской инста-дивы. За несколько часов они поставили кадрам почти полмиллиона сердечек и не раз признались в любви, отметив, что красивее быть просто невозможно.