Экс-супруга мужа Нюши: «Тотально прожила боль от потери родного человека»

Ведь Сивовых связывают не только воспоминания о счастливых моментах — а за 15 лет брака их накопилось немало, — но и сыновья, которых Игорь поддерживает не только финансово.

«Мы с Игорем прошли вместе большой путь: становление, взросление, совместные цели, планы и развитие. В какой-то момент мужчина и женщина в паре готовы к новому этапу. Они могут войти в него вместе, а могут разойтись — каждый своей дорогой. И здесь любой выбор заслуживает уважения. Конечно, мы поддерживаем общение. У нас растут два прекрасных сына. Игорь — замечательный отец. Заботливый, ответственный. Он авторитет для наших мальчиков, и я радуюсь тому, как Игорь активно и с любовью принимает участие в воспитании и становлении наших детей», — поделилась Алена со «СтарХитом».