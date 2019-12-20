Домашние торты и острое карри: любимые блюда членов королевской семьи

Ничто человеческое монархам не чуждо. Кейт Миддлтон и принц Уильям решили доказать эту простую истину, рассказав в эфире кулинарного шоу о своих гастрономических предпочтениях. Так, выяснилось, что герцог Кембриджский обожает готовить, но из-за насыщенного рабочего графика не всегда может проводить на кухне достаточно времени. «Он готовит прекрасные завтраки. А в некоторые дни вообще готовит три раза. Наверное, хочет меня впечатлить», — рассказала Кейт.

Миддлтон тоже иногда стоит у плиты, но считает готовку, скорее, приятным семейным времяпрепровождением. Так, супруга принца любит делать с детьми пиццу: вместе они выбирают ингредиенты и замешивают тесто. Также Кейт всегда печет торты на дни рождения малышей.

«Это традиция — я полночи провожу на кухне с тестом и украшениями, делаю слишком много, но я это очень люблю» , — подчеркнула Кейт. Кейт Миддлтон делает все возможное, чтобы у ее наследников были приятные воспоминания из детства

Наследники герцога и герцогини Кембриджских, как оказалось, обожают овощи, которые семья выращивает на участке перед домом. Так, принц Луи любит свеклу, а его сестра Шарлотта оливки и вареный картофель.

Сама же Миддлтон является поклонницей острого блюда карри, которое часто готовит дома. Вообще любовь к перченым блюдам объединяет супругов: незадолго до командировки в Пакистан принц Уильям признавался, что мечтает познакомиться с местной острой кухней.

А вот Елизавета II является поклонницей любых блюд из шоколада. Ранее повар Даррен Маг-Грейди рассказывал, что меню монарха формируется на неделю вперед, и практически всегда королева заказывает шоколадные десерты. Королева очень любит сладкое/

Все члены аристократической семьи также в курсе того, что Елизавета II ненавидит чеснок: если в блюде будет этот ингредиент, то она, наверняка, к нему даже не притронется.

Супруг королевы, принц Филипп, известен своей любовью к трюфелям. В 2018 году он даже стал первым человеком в Великобритании, кому удалось собрать урожай черного трюфеля.

Вкусы Меган Маркл в еде не столь претенциозны. Так, коронным блюдом герцогини Сассекской является жареная курица, приготовленная по рецепту повара Ины Гартен. Именно ее бывшая актриса приготовила в тот вечер, когда принц Гарри сделал ей предложение.