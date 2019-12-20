С юмором по жизни ⟩ Шуточный гороскоп на 2020 год

Если идти по жизни с юмором, то любые задачи будут по плечу. Воспользуйтесь шуточным гороскопом на 2020 год и приготовьтесь встретить его с улыбкой и оптимизмом.
У каждого знака Зодиака свое чувство юмора. Очень важно его развивать, ведь так преодолевать любые невзгоды гораздо проще. Лучше смеяться над проблемами, чтобы те сами расступались перед вами. Так что вооружитесь оптимизмом, вдохните поглубже и откройте дверь в новый мир — в 2020 год.
Овен
Девиз: «Сэр, заряжайте ваш пистолет, я вызываю вас на дуэль. Только попозже, ладно?».
2020 год для Овнов будет не самым простым, потому что почти с самого начала звезды и планеты постараются сделать этих людей агрессивными и немного ленивыми одновременно. Разумеется, идти у них на поводу не стоит, потому что так можно распугать всех друзей и коллег, которые, кстати, могут помогать Овнам время от времени. Отношение к проблемам у Овнов будет простое. Если все решается — значит, можно спасть спокойно. Если не решается, заснуть помогут медитации для хорошего сна.
Телец
Тельцы будут крайне вспыльчивыми, но их сложно не любить, ведь они в целом очень милы и добры. Их всплески эмоций быстро проходят, и все-таки жизнь рядом с ними иногда будет похожа на минное поле. В делах Тельцам поможет поиск новой мотивации, а в любви привлечь удачу помогут только танцы с бубном, то есть специальные обряды.
Близнецы
Девиз: «Ого, уже 2020 год. А еще недавно только 2010 был».
Близнецы будут жить прошлым чаще, чем будущим. Они будут вспоминать, как жилось раньше, как здорово и просто было путешествовать и общаться. Не то что сейчас, когда кругом все такие закрытые и непонятные. Словом, Близнецам нужна встряска, чтобы не забывать о будущем. Наладить гармонию, повысить настроение и привлечь удачу поможет перестановка мебели в доме, а также смена обстановки.
Рак
Любимым занятием Раков в 2020 году будут жалобы на окружающих, но астрологи советуют этим людям сфокусироваться на личных делах, которых может накопиться вагон и маленькая тележка. Использование талисманов фэншуй поможет Ракам наладить дома хорошую энергетику и зарядиться удачей в работе. Эти люди будут недоверчивыми, но ради родных и друзей могут пойти на подвиги, даже если сами близкие их об этом не просили.
Лев
Девиз: «Я на свете всех милее, и милее, и милее».
Львы будут зациклены на своей внешности, что хорошо для любовных приключений. В любви эти люди станут настоящими счастливчиками, потому что им удастся обрести невероятную уверенность в себе. Гороскоп знакомств поможет узнать, как сложатся новые отношения. Это будет очень продуктивный год и в работе. Самое главное сейчас для Львов — не спешить, тщательно продумывать планы на будущее, советует dailyhoro.ru.
Дева
Девиз: «Я не прибедняюсь, я здраво оцениваю обстановку».
Любимым занятием Дев в начале 2020 года может стать депрессия. Им нужен будет кто-нибудь, кто сможет их пожалеть, приласкать, погладить по голове, взять на ручки. Тот, кто окажется первым, в будущем познает всю силу любви и уважения Дев. Эти люди никогда не забывают отвечать добром на добро. Главное, чтобы на пути не попадались токсичные люди и энергетические вампиры. С Девами как с банком — крупные вложения приносят дивиденды.
Весы
Весы могут стать довольно жадными, но целеустремленными в 2020 году. Это будет идеальный год для покупок, продаж, поиска новой работы. Самым важным аспектом в достижении успеха станет хорошее настроение. Если вдруг покажется, что наступают проблемы, можно воспользоваться заговорами и шепотками на удачу. Что касается любовной сферы, то в ней лучше стать альтруистами. Щедрость и доброта помогут завоевать любое сердце.
Скорпион
Девиз: «Ты делай, а ты ему помогай. А я буду сидеть и смотреть».
Из Скорпионов начальники хоть куда, но чтобы самим решить какую-то проблему — тут извините. Делегировать дела они в 2020 году будут горазды, но просить их о чем-то окружающим не стоит. Астрологи советуют более внимательно относиться к чувствам близких людей, коллег и друзей, чаще прислушиваться к зову сердца и научиться понимать знаки Вселенной.
Стрелец
Девиз: «Отстаньте от меня все. Я пытаюсь сделать безделье великим делом».
Стрельцы будут поистине счастливы, если работа будет делать себя сама, дети сами начнут ходить в детский сад, а вторая половинка появится сама собой. Их мечта отчасти сможет разрешиться при помощи следования энергетическим законам успеха, но все равно придется прикладывать некоторые усилия для того, чтобы жизнь становилась более приятной. Людям этого знака понадобится кто-то, кто сможет заставить их проявить активность.
Козерог
Проще поезд сдвинуть с места, нежели заставить Козерога поменять свое мнение. С этими людьми в 2020 году очень сложно будет находить общий язык, что, впрочем, является особенностью каждого года. Представителям этого знака необходимо очистить свою ауру, чтобы близкие и родные все-таки сумели к ним подобраться. Астрологи советуют сфокусироваться на поисках друзей и второй половинки, а также быть чуточку проще.
Водолей
Девиз: «Конечно, я люблю тебя больше всех. Ну, после денег».
Финансы для Водолеев могут петь романсы, но это не уничтожит их веру в себя. Это самые целеустремленные люди 2020 года. Их часто относят к самым обаятельным знакам, но они и без астрологии знают, что невероятно красивы, умны и талантливы. На успехах это порой сказывается действительно очень хорошо, но иногда нужно спускаться с небес на землю, чтобы не терялись друзья и единомышленники.
Рыбы
Девиз: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И от тебя уйду»
Рыбам захочется 2020 год провести в уединении, наедине со своими проблемами, целями и жаждой как следует отдохнуть. Это пойдет на пользу тем, кто в приоритет ставит финансовый успех. Тем, у кого есть семья и вторая половинка, лучше в одиночество не ударяться по вполне очевидным причинам. Исцелять себя от негатива и стремления к изоляции Рыбам поможет специальная мантра.