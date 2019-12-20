С юмором по жизни ⟩ Шуточный гороскоп на 2020 год

У каждого знака Зодиака свое чувство юмора. Очень важно его развивать, ведь так преодолевать любые невзгоды гораздо проще. Лучше смеяться над проблемами, чтобы те сами расступались перед вами. Так что вооружитесь оптимизмом, вдохните поглубже и откройте дверь в новый мир — в 2020 год.

Овен

Девиз: «Сэр, заряжайте ваш пистолет, я вызываю вас на дуэль. Только попозже, ладно?».

2020 год для Овнов будет не самым простым, потому что почти с самого начала звезды и планеты постараются сделать этих людей агрессивными и немного ленивыми одновременно. Разумеется, идти у них на поводу не стоит, потому что так можно распугать всех друзей и коллег, которые, кстати, могут помогать Овнам время от времени. Отношение к проблемам у Овнов будет простое. Если все решается — значит, можно спасть спокойно. Если не решается, заснуть помогут медитации для хорошего сна.

Телец

Девиз: «Я не знаю, что происходит. Надо на кого-нибудь накричать, а потом разберемся».

Тельцы будут крайне вспыльчивыми, но их сложно не любить, ведь они в целом очень милы и добры. Их всплески эмоций быстро проходят, и все-таки жизнь рядом с ними иногда будет похожа на минное поле. В делах Тельцам поможет поиск новой мотивации, а в любви привлечь удачу помогут только танцы с бубном, то есть специальные обряды.

Близнецы

Девиз: «Ого, уже 2020 год. А еще недавно только 2010 был».

Близнецы будут жить прошлым чаще, чем будущим. Они будут вспоминать, как жилось раньше, как здорово и просто было путешествовать и общаться. Не то что сейчас, когда кругом все такие закрытые и непонятные. Словом, Близнецам нужна встряска, чтобы не забывать о будущем. Наладить гармонию, повысить настроение и привлечь удачу поможет перестановка мебели в доме, а также смена обстановки.

Рак

Девиз: «На работе конец света, а мне все равно — главное, чтобы дома все было хорошо».

Любимым занятием Раков в 2020 году будут жалобы на окружающих, но астрологи советуют этим людям сфокусироваться на личных делах, которых может накопиться вагон и маленькая тележка. Использование талисманов фэншуй поможет Ракам наладить дома хорошую энергетику и зарядиться удачей в работе. Эти люди будут недоверчивыми, но ради родных и друзей могут пойти на подвиги, даже если сами близкие их об этом не просили.

Лев

Девиз: «Я на свете всех милее, и милее, и милее».