Пт, 20.12.2019
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Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце декабря

Удача. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые смогут начать новую жизнь с 25 по 31 декабря 2019 года, пишет Topnews.

Так, Стрельцы осознают, что Новый год у них должен быть связан с новой жизнью. Вы поймете, что пора что-то менять. Период предаст вам уверенности. Вы сможете сделать решительный шаг и расстаться с прошлым. Год станет для вас огромным толчком вперед, поэтому смело расставайтесь с болотом прошлого и идите дальше. В вашей жизни начинается новая глава, которая сулит вам нечто новое.

Водолеи в конце декабря 2019 года получат долгожданное спокойствие и гармонию с собой. К вам стучится в дверь новая жизнь, и нужно лишь впустить ее. Начиная с 25 декабря вы будете принимать судьбоносные решения, и все тревоги уйдут на второй план. Не забывайте о своей личной жизни, так как именно с ней, по словам специалиста, будут связаны ваши перемены. У вас может появиться новая любовь или новый позитивный этап в развитии уже существующих отношений.

Изменения жизни к лучшему в конце декабря 2019 года ожидают Рыб. Вы наконец-то сможете порвать со скучной, давно надоевшей работой. В Новый год вы не просто решите заняться чем-то другим, а найдете занятие по душе с хорошим доходом. Астролог подчеркивает, что период ознаменуется приходом счастья в вашу жизнь, когда вы не просто будете жить в рутине, а начнете получать удовольствие от каждого дня.
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