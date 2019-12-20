Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце декабря

Так, Стрельцы осознают, что Новый год у них должен быть связан с новой жизнью. Вы поймете, что пора что-то менять. Период предаст вам уверенности. Вы сможете сделать решительный шаг и расстаться с прошлым. Год станет для вас огромным толчком вперед, поэтому смело расставайтесь с болотом прошлого и идите дальше. В вашей жизни начинается новая глава, которая сулит вам нечто новое.

Водолеи в конце декабря 2019 года получат долгожданное спокойствие и гармонию с собой. К вам стучится в дверь новая жизнь, и нужно лишь впустить ее. Начиная с 25 декабря вы будете принимать судьбоносные решения, и все тревоги уйдут на второй план. Не забывайте о своей личной жизни, так как именно с ней, по словам специалиста, будут связаны ваши перемены. У вас может появиться новая любовь или новый позитивный этап в развитии уже существующих отношений.