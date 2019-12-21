Зимнее солнцестояние: пять способов привлечь удачу и благополучие в жизнь

В прежние времена в день зимнего солнцестояния праздновали начало нового года, и в связи с этим проводили множество обрядов на привлечение в жизнь благополучия. Простые, но действенные ритуалы можно провести и сейчас, чтобы изменить жизнь к лучшему и оставить проблемы в прошлом. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с самыми действенными из них, чтобы 22 декабря 2019 года оставить неприятности за спиной.

Ритуал на привлечение удачи

В день зимнего солнцестояния привлечь удачу поможет «бабушкин метод». Для этого на листке бумаги пишут все, что хочется оставить за спиной, не пропуская даже мелочей. После того как список составлен, его читают вслух у открытого окна или стоя на улице. Затем листок поджигают, приговаривая:

«С неудачами больше не знаюсь, все плохое в прошлом оставляю. Как слова в пепел превращаются, так и невезение от меня уходит, пеплом покрывается, из памяти стирается».

На пепел дуют, чтобы он разлетелся, и уходят домой, не оборачиваясь и хлопнув дверью.

Обряд на благополучие в день зимнего солнцестояния

Привлечь в жизнь благополучие получится, если действительно верить в то, что все плохое останется за спиной, и Новый 2020 год начнется удачно. 22 декабря после пробуждения подходят к зеркалу и проговаривают:

«Нет на свете дверей закрытых, есть лишь те, которые отыскать надо. Долгая ночь кончится, солнце вернется, счастье придет. К двери пойду, благо найду и себе оставлю».

В течение дня нужно открыть 10 дверей, про себя приговаривая:

«Дверь открываю, благополучие привлекаю».

Привлечение удачи 22 декабря 2019 года

Сырые семечки скармливают птицам, приговаривая:

«Сколько птах прилетит, столько и удачи придет. Как угощение закончится, так и беды уйдут, неприятности пропадут. Старое солнце за горизонтом скроется, а новое взойдет — удачу в жизнь принесет».

Ритуал на благополучие

С наступлением сумерек накануне солнцестояния на подоконник ставят стакан с водой, приговаривая:

«Все неудачи в прошлом оставляю, благо в новую жизнь привлекаю. Как ночь длинная пройдет, так и череда неприятностей уйдет».

С утра воду выплескивают в окно со словами:

«Катитесь, проблемы, вслед за старым солнцем, не доставайтесь никому, в океан прибейтесь ко дну».

Заговор на привлечение удачи

В день зимнего солнцестояния разбирают вещи, и все, что отслужило, собирают в большой непрозрачный пакет. Его выносят подальше от дома со словами: