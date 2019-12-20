«Ночью вызывала реанимацию»: Дана Борисова рассказала о своей наркомании

В ответ на слова экс-супруга о том, что блондинку якобы спасали врачи от «наркотической ломки», Борисова заявила в своем Instagram, что это не правда.

«Так надоела чушь о себе, что, мол, ночью вызывала реанимацию. Последствие наркотической ломки и т. д. Я чиста уже два с половиной года, без алкогольных и наркотических веществ», - заявила она.

Также телеведущая отметила, что собирается посетить с доктором Кириллом Маслиевым «крутой центр» для того, чтобы сдать анализы и провести «супертест» по волосам на голове, чтобы доказать беспочвенность обвинений, пишет Topnews.

Она даже вспомнила произошедшее со звездой «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой, которая после задержания с запрещенными препаратами решила отмолчаться, добавив, что сама она намерена держать в курсе ситуации своих поклонников.