Александр Петров заявил, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают

Популярный артист готовится к новой премьере — ленте «Вторжение» Федора Бондарчука. А пока позволяет себе делать смелые высказывания. Так, в интервью, опубликованном изданием Buro 24/7, Петров ответил на напоминание о скандалах с #MeToo. По словам звезды, русским девушкам нравятся приставания.

У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания. <...> У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик не пристанет,

Кроме того, актер рассказал, что ему неприятно стирание различий между гендерными ролями мужчины и женщины. Петров отметил, что у мужчин природой «не заложено функции плакать» и ему непонятно, как парень может позволить за себя платить, а девушка — проявлять инициативу.

Мне не очень нравится, что сейчас стираются границы между полами, что мальчики и девочки одинаковыми становятся. Я вот не понимаю, как парень может позволить девушке заплатить в ресторане, даже если они просто друзья,

Напомним, что Александр Петров — популярный российский актер родом из Переславля-Залесского. В школьные годы главным увлечением парня был футбол, на который он возлагал большие надежды. Но после перенесенной травмы от мечты о спортивной карьере пришлось отказаться. Александр поступил в вуз на экономический факультет, но нелюбимую учебу бросил и переехал в Москву, где стал студентом ГИТИСа. Ему стали предлагать роли в кино, которых становилось все больше и больше. И актер даже заявил о своем намерении когда-нибудь получить «Оскар».