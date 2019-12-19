Почему мерзнут ноги и руки: что с этим делать?

Для начала определимся с основами. Чаще всего ледяные конечности — это нормально. Ноги и руки всегда мёрзнут первыми, а согреваются последними. Это необходимый элемент механизма выживания.

Когда мы попадаем в холодную среду, мозг заставляет кровеносные сосуды в конечностях сжиматься. Таким образом ограничивается кровообращение на периферии, кровь меньше остывает и помогает удержать тепло в более важных, чем ступни или ладони, внутренних органах.

Однако иногда бывает так: вокруг вроде бы и не слишком холодно, а руки и ноги всё равно ледяные и отказываются согреваться. Вот с чем это может быть связано.

1. Вы волнуетесь, у вас стресс

Естественный ответ организма на стрессовую ситуацию — выброс адреналина в кровь. Этот гормон помогает мобилизоваться и эффективно готовит нас к ситуации «дерись или беги». Один из ключевых моментов подготовки — резкое сужение кровеносных сосудов на периферии. Спазм необходим на тот случай, если в процессе боя или бегства вы повредите руку или ногу: кровопотеря будет меньше, а значит, не поставит под угрозу вашу жизнь.

Конечно, в современном мире стресс редко бывает связан с нападением зубастого хищника или вооруженного острым мечом врага. Но реакции организма остаются теми же: сосуды в конечностях резко сужаются, кровообращение ухудшается. Результат — снижение температуры в руках и ногах.

Что делать

Самое важное — расслабиться и успокоиться. Как только вы избавитесь от стресса, ногам и рукам снова станет тепло.

2. У вас проблемы с кровообращением

Плохой кровоток — одна из наиболее распространенных причин, по которым конечности становятся ледяными. Ухудшение кровообращения может быть вызвано самыми разными факторами: неудобной позой, нахождение в которой пережимает сосуды; варикозным расширением вен; высоким уровнем холестерина, который создает бляшки, сужающие просвет сосудов; курением; сердечно-сосудистыми нарушениями; сидячим образом жизни.

Что делать

Если проблема ледяных ног преследует вас регулярно, обратитесь к терапевту. Он поможет выяснить, что именно стало причиной нарушения кровообращения, и даст необходимые рекомендации по профилактике. Если же речь о разовой ситуации, скорее всего, достаточно будет встать и размяться.

3. У вас железодефицитная анемия

Проще говоря, недостаток гемоглобина в крови. Вечно холодные руки и ноги — один из ярких симптомов этого состояния.

Что делать

Нехватка железа, как правило, дает о себе знать слабостью, быстрой утомляемостью, ломкостью волос и ногтей. Если наряду с ледяными конечностями вы наблюдаете у себя эти признаки, обратитесь к терапевту. Врач предложит вам сделать анализ крови, а по его результатам посоветует скорректировать рацион или пропишет специальные препараты.

4. Вам не хватает гормонов щитовидной железы