Обед за 450 евро и никаких чаевых: известная певица разозлила сотрудников отеля

Популярная певица Мэрайи Кэри разозлила сотрудников роскошного отеля в Атлантик-Сити, пишет Сегодня.
Как сообщает издание Page Six, после выступления в Hard Rock Hotel & Casino 49-летняя знаменитость поручила своим помощникам заказать ей ужин. Хвост омара, жареную курицу, стейк из говядины, лосось, пирог с крабом, пасту и салат принесли в номер певицы вместе с чеком в 493,67 доллара (около 440 евро). Сотрудник Мэрайи положил в папку со счетом 500 долларов (450 евро) и забрал 6,33 долларов (5,70 евро) сдачи, не оставив чаевых.
Такой жест со стороны помощника очень разозлил сотрудников отеля и шеф-повара, который готовил блюда с особым вниманием.
Шеф-повар Уилл Саварезе готовил блюда с особым вниманием, зная о привередливом вкусе звезды. Ресторан отеля, в котором она остановилась, считается заведением самого высокого класса в городе,
– рассказали изданию инсайдеры.