Обед за 450 евро и никаких чаевых: известная певица разозлила сотрудников отеля

Как сообщает издание Page Six, после выступления в Hard Rock Hotel & Casino 49-летняя знаменитость поручила своим помощникам заказать ей ужин. Хвост омара, жареную курицу, стейк из говядины, лосось, пирог с крабом, пасту и салат принесли в номер певицы вместе с чеком в 493,67 доллара (около 440 евро). Сотрудник Мэрайи положил в папку со счетом 500 долларов (450 евро) и забрал 6,33 долларов (5,70 евро) сдачи, не оставив чаевых.