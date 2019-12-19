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Обед за 450 евро и никаких чаевых: известная певица разозлила сотрудников отеля

Mariah Carey attends the 2015 Billboard Music Awards, May 17, 2015 at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada. AFP PHOTO / ROBYN BECK

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

Популярная певица Мэрайи Кэри разозлила сотрудников роскошного отеля в Атлантик-Сити, пишет Сегодня.

Как сообщает издание Page Six, после выступления в Hard Rock Hotel & Casino 49-летняя знаменитость поручила своим помощникам заказать ей ужин. Хвост омара, жареную курицу, стейк из говядины, лосось, пирог с крабом, пасту и салат принесли в номер певицы вместе с чеком в 493,67 доллара (около 440 евро). Сотрудник Мэрайи положил в папку со счетом 500 долларов (450 евро) и забрал 6,33 долларов (5,70 евро) сдачи, не оставив чаевых.

Такой жест со стороны помощника очень разозлил сотрудников отеля и шеф-повара, который готовил блюда с особым вниманием.

Шеф-повар Уилл Саварезе готовил блюда с особым вниманием, зная о привередливом вкусе звезды. Ресторан отеля, в котором она остановилась, считается заведением самого высокого класса в городе,

– рассказали изданию инсайдеры.

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