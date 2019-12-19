Официально: Софья Эрнст подтвердила беременность

Слухи, что 31-летняя Софья и 58-летний Константин Эрнст готовятся к пополнению в семье, подтвердились. Сегодня в Москве состоялась премьера историко-приключенческой драмы "Союз Спасения", на которой собралось немало гостей, пишет Сплетник.
Фотографы запечатлели среди них Софью в голубом вечернем платье свободного кроя, которое не смогло скрыть округлившийся живот актрисы.
Одним из продюсеров фильма выступил генеральный директор Первого канала. Его супруга (летом 2017 года пресса сообщила, что Константин и Софья поженились) сыграла в картине героиню Анну Бельскую. Пара воспитывает двух дочерей, четырехлетнюю Эрику и двухлетнюю Киру. У Эрнста также есть взрослая дочь Александра от отношений с театральным критиком Анной Силюнас.
Новость о третьей беременности Софьи Эрнст российские СМИ распространили в середине ноября. Сообщалось, что у актрисы второй триместр беременности. Сама Эрнст долгое время скрывала от камер свое положение. На одной из недавних вечеринок она позировала, укутавшись в шубу.