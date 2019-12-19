Официально: Софья Эрнст подтвердила беременность

Фотографы запечатлели среди них Софью в голубом вечернем платье свободного кроя, которое не смогло скрыть округлившийся живот актрисы.

София Эрнст. ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Одним из продюсеров фильма выступил генеральный директор Первого канала. Его супруга (летом 2017 года пресса сообщила, что Константин и Софья поженились) сыграла в картине героиню Анну Бельскую. Пара воспитывает двух дочерей, четырехлетнюю Эрику и двухлетнюю Киру. У Эрнста также есть взрослая дочь Александра от отношений с театральным критиком Анной Силюнас.