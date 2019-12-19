Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых январь 2020 - судьбоносный месяц

Соединение Плутона и Сатурна в созвездии Козерога произойдет 12 января. В этот же день Солнце соединится с Меркурием, и Юпитер приблизится к ним. Получится парад планет, что не может не сказаться на сферах деятельности определенных людей.

Планетарный парад станет не только прекрасным началом года Белой Металлической Крысы, он позитивно повлияет на финансовую и карьерную сторону жизни людей. Некоторым удастся прилично разбогатеть и подняться по служебной лестнице. Везение будет спутником для представителей четырех знаков Зодиака.

Ближе к концу месяца Венера соединится с Нептуном. Владыка морей и океанов овладеет богиней красоты и любви. Вместе они принесут бурю любовных страстей, которая будут сметать всё на своем пути.

Близнецы уже с января могут спокойно приступать к выполнению важных задач. Их покровитель Меркурий позаботился, чтобы всё проходило ровно и гладко. Лентяйничать в январе не придется. Близнецам может показаться, что они - как белка в колесе, но не упускайте удачный момент. Отдохнете позже. И с хорошими деньгами. Проснувшаяся энергия будет подстегивать Близнецов к коммерции, и некоторым удастся воплотить свою давнюю мечту о прибыльном деле.

Львам нельзя засиживаться на одном месте в январе. Мечты начнут сбываться уже после боя курантов. Кого-то ждет долгожданная встреча, а кто-то сможет склеить то, что треснуло в прошлом году. После праздников не стоит отказываться от предложения встретиться, которое может поступить от важного партнера. Совместный бизнес может принести новые задачи на весь год, а значит - новые вливания в бюджет.

Девы не смогут справиться с желанием творить и созидать. Желание научиться чему-то новому будет послано Меркурием, который точно знает, что представители знака справятся с новым заданием легко и быстро.

Дев не будет покидать ощущение, что они куда-то опаздывают, что-то не успевают. Им захочется объять необъятное. Потребность в деньгах приведет их к новым горизонтам. Везение будет следовать за Девам по пятам, и все, к чему они прикоснутся, принесет доход.

Козероги получат от своего покровителя - Сатурна шанс на материализацию давних желаний. Никто так упорно не двигался к цели весь прошлый год, как представители знака. В январе светило позволит Козерогам лежать и отдыхать.